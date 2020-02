Asteroide avvistato dal Friuli alle Marche: «Esploso a Nord e caduto nel mare Adriatico»

È finito in mare, nell'Adriatico, il piccolo asteroide roccioso esploso sul Nord Italia lasciando scie luminose segnalate sia dal Friuli che dall'Umbria. Lo conferma Daniele Gardiol, coordinatore nazionale di Prisma (Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). «Abbiamo ricevuto questa mattina tantissime segnalazioni amatoriali, da Trieste alle regioni dell'Italia centrale, sul sito di Prisma con pubblicazioni di video che mostrano una scia luminosa. Noi non ci siamo ancora allertati per fare i calcoli precisi sulla traiettoria, perché ci servono ulteriori dati», precisa Gardiol. Sulla base delle immagini e dei video pubblicati, conclude, «si capisce che il bolide, cioè la scia luminosa, è stata generata da un piccolo asteroide, molto probabilmente roccioso perché è esploso».

«Sembrava una stella cometa luminosissima che cadeva dietro le colline. Una cosa mai vista, da film. Una luce molto vistosa nonostante era pieno giorno. L'effetto ottico è stato come se cadesse dietro le montagne in zona Valfabbrica», il racconto di un umbro, che stava guidando la sua macchina sulla Perugia-Ancona, in direzione Marche. Tra le ipotesi al vaglio ci sono anche quelle di esercitazioni militari di Paesi confinanti, smentita però dalla Questura di Trieste.



