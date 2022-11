Nasce "Contra-contro tutte le mafie", associazione a tutela dei testimoni di giustizia e di chi si ribella alla criminalità organizzata

Nasce «Contra - Contro tutte le mafie». La nuova associazione antimafia è figlia di un progetto volto a proteggere e diffondere la cultura della legalità. Il fine primario di questa nuova iniziativa è la tutela dei testimoni di giustizia e di tutti quei cittadini comuni che si sono ribellati alla "legge" della mafie sui territori.

Contra-Contro tutte le mafie, la presidente Valeria Grasso: «Noi dalla parte dello Stato»

Presidente dell'associazione, Valeria Grasso, imprenditrice palermitana nonché anche lei testimone di giustizia. Le sue denunce hanno portato dietro le sbarre numerosi esponenti di spicco del clan Madonia di Palermo. Per questo è costretta a vivere sotto scorta da circa 10 anni. Valeria Grasso è anche responsabile regionale del Dipartimento antiracket, antiusura e dell'intero settore dei beni confiscati in Regione Sicilia. È stata anche premiata "Donna Legalità 2022" al Campidoglio.

La vicepresidenza toccherà invece ad Ambrogio Crespi, regista di numerosi docufilm contro le mafie, da sempre in prima linea nelle azioni di contrasto alla criminalità organizzata e a Benedetto Zoccola, anche lui testimone di giustizia sotto scorta da ormai svariati anni. Benedetto prima di finire in regime di protezione speciale aveva denunciato alcuni affiliati del clan La Torre di Mondragone, tutti finiti in carcere grazie al suo coraggio.

«L'associazione nasce dall'esigenza di assistere e sostenere le persone che si ribellano ad un sistema mafioso e criminale», dichiara Valeria Grasso «insieme ad Ambrogio Crespi e Benedetto Zoccola abbiamo voluto creare questa realtà che sarà presente su tutto il territorio nazionale per raccogliere ed accogliere, attraverso i nostri sportelli di ascolto, le necessità di uomini e donne che si sentono appartenenti allo Stato».

«La burocrazia, che andrebbe azzerata in talune circostanze, non conosce il peso e il valore del coraggio, e allora la nostra associazione vuole aiutare la politica ed il nuovo governo a lavorare per un fine comune, sconfiggendo la criminalità e salvaguardando le vite di chi decide di essere in prima linea con lo Stato al quale ha sempre creduto e affidato la propria vita», conclude la presidente Grasso.

