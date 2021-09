Migranti, in Alto Adige assegni familiari solo sapendo lingua e cultura: «L'integrazione non è solo un'offerta»

Mercoledì 15 Settembre 2021, 20:11

A partire dal 2023 in Alto adige cambierà la regolamentazione degli aiuti economici ai cittadini extracomunitari. Le domande di assegni provinciali familiari e di assegni provinciali per i figli saranno infatti subordinati alla conoscenza orale (livello A2) di una delle due lingue provinciali - l'italiano e il tedesco - e della cultura locale. La soddisfazione di questi requisiti riguarderà sia il richiedente che il coniuge o il partner convivente. Da questa nuova normativa saranno esenti i cittadini dei paesi dell'area See, come Norvegia, Islanda e Liechtenstein, così come i cittadini svizzeri.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Lavoro e posti vacanti. «Io preferisco il sussidio» IL PROVVEDIMENTO Manovra da 22 miliardi: pensioni, fisco, tasse ridotte a chi... ITALIA Assegno unico per figli al via da luglio: a chi spetta, quanto...

«La giunta provinciale ha deciso di collegare i benefici aggiuntivi non essenziali della Provincia per i nuovi concittadini agli sforzi di integrazione», dice l'assessore provinciale Philipp Achammer e spiega: «L'integrazione non è solo un'offerta, ma anche un obbligo di essere disposti a integrarsi nella nostra società. Secondo il principio del sostegno e della domanda, l'educazione linguistica e culturale gioca un ruolo decisivo affinché si possa parlare di un'integrazione riuscita nella società e nel mercato del lavoro».

Lavoro e posti vacanti. «Io preferisco il sussidio», così popolo del divano vuole restare ai margini

Sono diverse le possibilità per attestare le proprie conoscenze linguistiche, per esempio attraverso il superamento di un esame di lingua italiana o tedesca che consiste in una sola prova orale. È possibile iscriversi all'esame presso il Servizio di coordinamento per l'integrazione. Per la prima sessione di esami, prevista in novembre, è necessario iscriversi entro il 5 ottobre. Ma anche il possesso di una certificazione linguistica o il superamento dell'esame di italiano valido per il permesso di soggiorno di lungo periodo o la frequenza di un corso di lingua sono riconosciuti come attestazioni di conoscenza linguistica.

Assegno unico figli, a chi spetta e come funziona l'aiuto da 167 euro al mese

Le conoscenze culturali possono invece essere dimostrate con la frequenza di una scuola o università in lingua italiana o tedesca (è sufficiente aver frequentato un solo anno), oppure con la frequenza di un corso apposito gratuito. Il progetto - ribadisce la Provincia autonoma - intende motivare i nuovi concittadini e le nuove concittadine ad apprendere almeno le basi dell'italiano o del tedesco e ad avvicinarsi alla storia e alla cultura dell'Alto Adige, per migliorare le proprie possibilità di comunicare con gli altri, ma anche di formarsi, trovare un impiego adeguato e sentirsi inclusi sia a livello sociale che professionale.