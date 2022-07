Assalto alla sede nazionale della Cgil, Fiore e Castellino tornati in libertà

Sono tornati in libertà i nove arrestati per l'assalto del 9 ottobre scorso alla sede nazionale della Cgil, a Roma, nell'ambito della manifestazione no green pass. Tra di loro ci sono Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente leader nazionale e romano di Forza Nuova, e l'ex Nar Luigi Aronica.

Roma, assalto alla Cgil, chieste 6 condanne. I pm: «Fu devastazione»

Roma, manifestazione di Forza Nuova: chiesto giudizio immediato per Roberto Fiore e Giuliano Castellino

Il tribunale del Riesame di Roma ha accolto l'istanza presentata dai loro legali, tra cui l'avvocato Carlo Taormina. Attualmente sono a processo con l'accusa di istigazione a delinquere, resistenza a pubblico ufficiale e devastazione aggravata, insieme ad altri 10 imputati che rispondono solo di devastazione e resistenza.