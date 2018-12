Asia Nasoni, promessa della ginnastica morta a 14 anni al concerto di Sfera Ebbasta

Ultimo aggiornamento: 22:03

aldi Sfera Ebbasta. La Ginnastica italiana, come il resto del Paese, si sveglia nell'incubo. Tra le vittime della tragedia di Corinaldo, vicino ad Ancona, dove hanno perso la vita cinque minorenni (tre ragazze e due ragazzi, tra i 14 e i 16 anni) e una madre di 39 anni che aveva voluto accompagnare la figlia, c'è anche una ginnasta.LEGGI ANCHE: Strage in discoteca, il marito di Eleonora: «Non ce la faccio, i miei 4 figli ora sono senza mamma» La quattordicenne Asia Nasoni, tesserata per l'Alma Juventus Fano, era una giovane promessa della ginnastica Artistica femminile. Aveva preso parte alle gare Silver e alla Ginnastica in Festa di Rimini, ma non era stata selezionata per il Torneo delle Regioni in corso a Fermo e Porto San Giorgio, proprio questo week end.«La tragedia di Ancona mi ha colpito molto, ho saputo della scomparsa della ragazza qui al Gran Prix dove è stato osservato un minuto di raccoglimento per lei e le altre vittime di questa tragedia. Sono dispiaciuta moltissimo e sono vicina alla famiglia di Asia». Sono le parole della campionessa azzurra della ginnastica,, all'Adnkronos, al Gran Prix 2018 a Padova.