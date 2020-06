Ascoli Piceno, 8 anziani uccisi in una Rsa: arrestato infermiere

È in corso dalle prime luci dell'alba un'operazione dei carabinieri di Ascoli Piceno in relazione a otto omicidi volontari e quattro tentati omicidi di anziani pazienti ospiti in una residenza sanitaria assistenziale della provincia. Come fanno sapere i carabinieri, «viene data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un infermiere». Nel blitz sono impegnati diversi militari del nucleo investigativo di Ascoli Piceno, della compagnia di San Benedetto del Tronto e della stazione di Offida.

Ultimo aggiornamento: 07:23

