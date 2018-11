Arturo, 17enne aggredito da una baby gang a Napoli: «Solo uno dei parenti mi ha chiesto scusa»

Arturo Puoti fu eggredito e accoltellato dai membri di una baby gang a Napoli, in pieno centro, a dicembre dell'anno scorso. L'allora 17enne rischiò di perdere la vita, ma oggi sta meglio e si racconta a "Storie Italiane" su Rai1: «Le scuse sono arrivate, non dai genitori veri e propri ma da un parente di uno degli accoltellatori. Mi ha chiesto scusa. Io non ho risposto, non sapevo cosa rispondere». Arturo prosegue ricordando quei tragici momenti: «Stavo passeggiando per i fatti miei. A un certo punto vengo circondato da questi quattro e capisco che buone intenzioni non ne hanno. Comincio ad accelerare il passo ma vengo accerchiato. Mi accoltellano, sia dietro che davanti, in branco: proprio come i lupi, aggirano alle spalle la preda e agiscono tutti insieme».

Napoli, ecco le immagini della baby gang che ha accoltellato Arturo



Oggi, nonostante la necessità di controlli sanitari costanti, Arturo ritiene di star finalmente bene: «Non mi posso lamentare della situazione attuale - dice -. Sto molte bene. Sono riuscito a riprendere lo sport». Per il futuro il suo sogno è quello di aiutare gli altri intraprendendo «a livello universitario, magari, Medicina, se ci riesco». «Una scelta simbolica», la definisce sua mamma Maria Luisa.

