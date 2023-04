Artem Uss, Nordio dispone accertamenti sui giudici di Milano: l'imprenditore russo è evaso il 22 marzo

Il Ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha disposto nei giorni scorsi accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del cittadino russo Artem Uss, in seguito evaso. Lo si apprende da fonti di via Arenula.

Chi è Artem Uss

Uss, figlio del governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, aveva rotto il braccialetto elettronico ed era fuggito dagli arresti domiciliari il 22 marzo, il giorno dopo che la Corte d'Appello di Milano aveva concesso l'estradizione negli Stati Uniti per due dei quattro capi d'accusa di cui è incriminato: «violazione dell'embargo» nei confronti del Venezuela in una vicenda di contrabbando di petrolio verso Cina e Russia e una presunta «frode bancaria».