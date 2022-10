Si vanta di mazzette contanti e pioggia di soldi sui social: carabinieri gli perquisiscono casa e lo arrestano per spaccio

Sventolava mazzette di soldi nei suoi video social, ma è stato notato dai carabinieri che lo hanno arrestato dopo aver perquisito la sua casa e trovato varie dosi di stupefacenti. Un 29enne trevigiano è stato arrestato dai carabinieri in un parco giochi di Villorba (Treviso).

Troppi soldi sui social: carabinieri perquisicono la casa e gli trovano la droga

L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostenze stupefacenti, recuperate in varie quantità all'interno della sua abitazione durante una perquisizione. Il giovane si era fatto notare sul web attraverso vari video in cui si mostrava in possesso di grandi quantità di banconote di vario taglio sulla cui origine sono ancora in corso verifiche.

Dopo aver attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, è scattato il blitz. In casa del ragazzo infatti i militari dell'arma hanno ritrovato 2,2 kg di hashish in pani e involucri, 1,6 kg di marijuana essiccata, oltre denaro contante e strumenti per pesare e confezionare le dosi. L'uomo, che al momento dell'arresto ha opposto resistenza fisica ai militari, è ora detenuto nel carcere di Treviso.