Appalti Sanità Sicilia, 10 arresti per corruzione: c'è anche il commissario Covid regionale.

C'è anche Antonio Candela, 55 anni, attuale Coordinatore della struttura regionale per l'emergenza Covid-19 in Sicilia, tra i dieci arrestati dell'operazione della Guardia di Finanza che ha s velato un intreccio perverso su un sistema che avrebbe consentito di pilotare appalti milionari della Sanità in Sicilia. L'indagine coinvolge imprenditori e funzionari pubblici. Gli arrestati sono accusati a vario titolo, di corruzione.



Gli investigatori avrebbero accertato un giro di mazzette che ruotava intorno alle gare indette dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e dall'ASP 6 di Palermo per un valore di quasi 600 milioni di euro. Antonio Candela, che è ai domiciliari, è stato Commissario Straordinario e Direttore generale dell'Asp 6 di Palermo.



Tra i dieci arrestati figura anche l'attuale direttore dell'Asp 9 di Trapani Fabio Damiani, di 55 anni. Il manager è finito in carcere insieme a un faccendiere che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il suo «referente» nel sistema delle tangenti, Salvatore Manganaro, 44 anni, originario di Agrigento.

Ultimo aggiornamento: 07:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA