Sentenze pilotate: arrestato Casimiro Lieto, autore televisivo di Rai Due de "La vita in diretta"

C'è anchetra gli arrestati di questa mattina dalla Guardia di Finanza di Salerno, nell'ambito dell'inchiesta «Ground Zero 2». L'autore televisivo, avellinese, è finito in manette insieme ai giudici tributari e a imprenditori del salernitano e dell'avellinese.Produttore con la Rai di fortunate trasmissioni tra cui «», condotta all'epoca dalla Elisa Isoardi e della «» è stato in pole position per la direzione dei programmi di Rai 2. Nel passato ad Avellino era stato socio di una delle emittenti storiche della città irpina.