In fiamme l'appartamento, anziano intossicato: evacuata tutta la palazzina

Una palazzina su due livelli è stata evacuata ad Ariccia a causa di un incendio che si è sviluppato poco dopo le 17 di oggi. Le fiamme sono divampate al primo piano dove abita un 79enne. L’uomo, quando ha capito di non poter far fronte alla situazione è scappato mentre sul posto sono arrivate due squadre di vigili del fuoco, una dal distaccamento di Marino e l’atra da quello di Nemi.

Frosinone, camion in fiamme e cabina distrutta: l'autista salta fuori e si salva

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate per oltre un’ora, poi è cominciata la conta dei danni e l’indagine per stabilire cosa avesse provocato le fiamme riconducendoli, probabilmente, ad una stufa elettrica lasciata accesa nel soggiorno. Al momento è stato necessario evacuare anche la famiglia che abita al piano di sotto. L’anziano è rimasto leggermente intossicato. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Ariccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA