Arezzo, strattona lo studente che non vuole ubbidire: prof sospeso, indaga la Procura

È stato sospeso il professore di musica che in una scuola media del Casentino ha strattonato un alunno in classe che si rifiutava di ubbidire all'insegnante. Il provveditore agli studi di Arezzo ha preso la decisione di carattere cautelativo, non perchè sia stata già accertata l'entità e l'effettiva gravità del fatto, ma per consentire il sereno svolgimento delle indagini della Procura da un lato e del procedimento disciplinare dall'altro. È quanto scrivono oggi le cronache aretine. Per l'insegnante, 55 anni, da 33 nel mondo della scuola, indagato dalla magistratura, è partita una richiesta di audizione da parte del provveditorato, che avrà luogo prossimamente per sentire la sua versione dei fatti. L'episodio al centro della vicenda è avvenuto nella scuola media dell'istituto comprensivo Sanarelli di Pratovecchio Stia.



I genitori di un tredicenne hanno presentato denuncia ai carabinieri producendo un certificato medico di sette giorni per ecchimosi al collo che il ragazzo avrebbe riportato nel trascinamento da una sedia ad un'altra postazione dove non voleva stare durante la lezione di chitarra. Preso per la felpa, sarebbe anche caduto o si è lasciato cadere a seconda delle versioni. Il provveditore Roberto Curtolo, specifica al «Corriere di Arezzo», che prima di pervenire ad una eventuale sanzione disciplinare vanno accertate la natura esatta del fatto, la gravità ed eventuali recidive: se in passato ci sono stati altri episodi. A condurre l'inchiesta pensale è il pm Elisabetta Iannelli e le ipotesi di reato,tutte da dimostrare, sono le lesioni e l'abuso di metodi di correzione.

