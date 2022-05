Arezzo, pilota muore dopo un incidente in una gara motociclistica

Un pilota di 53 anni è morto dopo un incidente nella gara motociclistica dello Spino di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. È accaduto durante la gara alle 15 ed ha coinvolto un uomo di Pelago (Firenze): quest'ultimo è caduto mentre percorreva il percorso della gara. Ha riportato molteplici traumi e nonostante lunghe manovre di rianimazione è deceduto. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti. Durante la stessa gara, ma qualche ora prima, alle 12:57, un altro centauro è rimasto ferito: il 36enne è stato soccorso e trasportato in ospedale. Il motociclista, residente a Rieti, ha riportato un trauma cranico commotivo. Sono intervenuti la Misericordia di Pieve Santo Stefano e l'elisoccorso Pegaso 1. Il paziente è stato trasportato con elisoccorso all'ospedale le Scotte di Siena in codice giallo.