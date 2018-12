Va a fuoco l'appartamento muoiono due anziani: ferite nuora e nipotina

Si chiamavano Giuseppe Baldi e Gina Scarselli i due anziani morti nell' incendio del loro appartamento a Padonchia frazione del comune di Monterchi (Arezzo). La donna, disabile, uccisa dai fumi sprigionatisi dall' incendio, è stata ritrovata dai soccorritori ancora nel letto mentre il marito, alzatosi forse per tentare di spegnere le fiamme, ne è rimasto vittima. I due vivevano al primo piano dello stabile mentre al secondo abitavano il figlio 60enne, la nuora 56enne e la nipote 27enne: queste ultime due sono rimaste intossicate e trasportate all'ospedale a Sansepolcro in codice giallo. I due anziani avevano una stufa e proprio il cattivo funzionamento di questa potrebbe aver causato l'incendio. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, due ambulanze, un'automedica e l'elicottero Pegaso rientrato poi in sede. A dare l'allarme la nipote che dormiva al piano di sopra e che è stata svegliata dall'odore acre del fumo. Indagano i carabinieri.



