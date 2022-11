Appena laureata, sale sul bus per tornare a casa e rianima un uomo colto da malore

Eroina per un giorno dopo aver rianimato un uomo colto da malore sul bus. Una giornata che Marika Zabini, 23enne di Bolzano, difficilmente potrà dimenticare. Dopo i festeggiamenti per la laurea in fisioterapia alla Scuola provinciale «Claudiana», la giovane si è ritrovata a tarda sera su un bus di linea, che la stava riportando a casa, nei panni di una lottatrice di sumo (da cui ere travestita durante la festa).

Durante il tragitto accade però qualcosa di totalmente inaspettato: un uomo viene improvvisamente colto da malore. La giovane, nonostante l'imgombrante travestimento, non ci ha pensato su due volte e si è immediatamente precipita verso il passeggero per praticarlgli una manovra di rianimazione, salvandogli la vita.

Salva un uomo colto da malore mentre torna a casa dai festeggiamenti per la laurea

Come riferisce la stampa locale, l'episodio, è avvenuto alcuni giorni fa intorno alle 23.30. Marika stava rientrando dalla festa per la sua laurea, quando all'improvviso, un uomo seduto in fondo all'autobus, si è accasciato per terra perdendo i sensi.

«Non reagiva, non rispondeva agli stimoli, il cuore era fermo», ha raccontato Marika. La 23enne grazie a un passato da sciatrice professionista, ha completato per due volte il corso di primo soccorso, grazie al quale è riuscita a salvare la vita all'uomo colto da malore. Corso frequentato anche dai fratelli, dal fidanzato e dalla cugina di Marika che erano in quel momento con lei e l'hanno assistita nelle manovre di rianimazione.

Sono state necessarie sedici compressioni dello sterno perché l'uomo riprendesse conoscenza, prima di essere soccorso dall'ambulanza, che l'ha portato in ospedale dove è poi stato dichiarato fuori pericolo. Una serata che Marika ricorderà a lungo: «Partecipare ai corsi di primo soccorso è fondamentale, ancora di più svolgerli regolarmente, perché permette di essere preparati a queste situazioni e salvare vite».

