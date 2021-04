Aosta, donna trovata morta in casa con profonda ferita alla gola: non dava notizie da parecchie ore. Non si esclude omicidio

Potrebbe essere omicidio. E comunque non lo si esclude, visto che il cadavare della donna trovata morta in un appartamento di viale Partigiani, ad Aosta presenta una ferita molto profonda alla gola.

A scoprire il corpo sono stati i vigili del fuoco intervenuti per aprire la porta dell'abitazione. Sul posto stanno operando la squadra mobile e la polizia scientifica della Questura di Aosta.

La vittima è una donna di 32 anni di origini romene. Il medico legale sta ancora esaminando la salma. Sul posto ci sono anche il procuratore capo di Aosta, Paolo Fortuna, e il sostituto procuratore Luca Ceccanti, a cui è affidata l'inchiesta.

Visto che non avevano sue notizie da parecchie ore, alcuni parenti si sono recati questa mattina nell'abitazione (al primo piamo di un palazzo in viale Partigiani): trovata la porta chiusa, hanno chiamato i vigili del fuoco per entrare nell'alloggio e così è stato scoperto il cadavere.

Ultimo aggiornamento: 10:26

