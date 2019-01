A 85 va a prostitute ogni sera: mille euro di multa per il "nonno" delle lucciole

Ultimo aggiornamento: 15:03

Per tanto tempo l'aveva fatta franca: la polizia municipale, infatti, lo notava da tempo ma non lo aveva mai fermato poiché considerato troppo anziano per essere undelleche, ogni notte, scendono nei marciapiedi di. In realtà, undella provincia di Pesaro, con frequenza quasi quotidiana, viaggiava fino alla località balneare romagnola per intrattenersi con delle prostitute.A bordo di una vecchia Lancia Y, l'uomo da qualche tempo era diventato uno dei più assidui frequentatori delle 'lucciole' a. La scorsa settimana, però, i vigili urbani lo hanno colto sul fatto, notando la sua auto parcheggiata a ridosso del lungomare e scoprendolo insieme ad una. L'anziano cliente non si è scomposto più di tanto, ha fornito i documenti senza inventare giustificazioni e ha accettato serenamente di pagare la, piuttosto salata. Di fronte aicomminati, infatti, l'85enne ha commentato così: «Per un pensionato come me, è una bella cifra». Ad ogni modo, vista anche la veneranda età, i vigili hanno rinunciato a procedere per una sanzione di natura penale.La ragazza scoperta in compagnia dell'anziano, invece, ha cercato di scampare a conseguenze parlando così agli agenti: «Non stavamo facendo niente di particolare. Alla sua età, fa quello che può...». Secondo Il Resto del Carlino , che ha riportato la notizia, sono già parecchie le multe dei vigili urbani ai clienti delle prostitute nella sola Rimini. Nella maggior parte dei casi, secondo la polizia locale, le multe per i clienti delle prostitute, a differenza di quelle di altro genere vengono pagate subito e senza ricorsi, anche perché spesso le auto utilizzate sono intestate alle loro mogli o compagne.