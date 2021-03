Brescia, scende dall'auto per un guasto: 67enne muore investito dalla sua stessa macchina

Era soltanto sceso dalla sua auto per controllare un guasto: un anziano di 67 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa macchina. Che aveva parcheggiato a causa di un problema. È accaduto a Bagolino, in provincia di Brescia: una volta sceso l'uomo ha aperto il cofano e si è sporto verso il motore, ma il mezzo è partito improvvisamente, investendolo in pieno e trascinandolo per alcuni metri.

