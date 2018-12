Truffe anziani: finto avvocato patteggia e farà volontariato

Ha patteggiato una pena di dieci mesi reclusione e 400 euro di multa il 57enne napoletano arrestato dai carabinieri di San Benedetto del Tronto per aver truffato di 3.900 euro un anziano del posto, fingendosi avvocato delle assicurazioni. L'uomo è stato processato per direttissima. Il giudice del tribunale di Ascoli Piceno ha condizionato la sospensione della pena ad una attività di volontariato che l'uomo dovrà svolgere per due mesi in una parrocchia di Napoli, da lui stesso indicata. Al giudice si è detto pentito, chiedendo scusa alla vittima della truffa alla quale, grazie all' intervento dei carabinieri, sono stati restituiti i soldi sottratti con l'inganno. © RIPRODUZIONE RISERVATA