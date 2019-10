Coppia di 90enni accende la stufa in casa per il primo freddo: morti intossicati dal monossido

Coppia di 90enni accende la stufa in casa per il primo freddo arrivato nella provincia di Bergamo ed entrambi gli anziani coniugi muoiono intossicati dal monossido di carbonio. La coppia di anziani è morta a causa del monossido: lei aveva 91 anni e lui 93 e abitavano ad Almenno San Bartolomeo, alla frazione Albenza, nel Bergamasco. Li ha trovati il nipote oggi, ma la morte dovrebbe risalire alla serata di ieri quando i due anziani, forse per il primo freddo, avevano acceso una stufa. La canna fumaria era tuttavia otturata e il monossido di carbonio ha rapidamente saturato l'ambiente, uccidendo marito e moglie probabilmente prima di cena. Sono stati infatti trovati riversi in cucina. Inutili i soccorsi.

