Anziana sfascia il Suv del vicino a colpi di mazza, il proprietario assiste impotente

In preda a un raptus, a colpi di mazza danneggia una macchina. Sfonda alcuni finestrini e, non contenta, colpisce ripetutamente la carrozzeria. I danni superano i 3mila euro. È successo a Ligugnana (Pordenone) dove domenica mattina, alle 7.15, un'anziana problematica ha deciso di portare a termine il lavoro cominciato un mese e mezzo fa quando aveva lordato la stessa vettura una Fiat Freemont con della vernice bianca. I danni, quella volta, erano stati di mille e 900 euro.

LA REPLICA

Domenica mattina il proprietario del crossover Suv ha assistito alla scena, quasi impotente, dalla finestra di casa. Ha cercato di dissuaderla urlando, ma niente da fare. È intervenuta senza esito anche la compagna, svegliata di soprassalto dal rumore assordante. L'anziana era ingestibile. Hanno dovuto intervenire i carabinieri per riportare la situazione alla normalità e sequestrare la mazza di ferro.

IL PROPRIETARIO

La mia compagna, i miei figli e io racconta l'uomo, chiedendo di restare anonimo siamo disperati. Non ce la facciamo più, anche perché quell'anziana, oltre ad aver danneggiato ripetutamente la nostra macchina, da tempo continua a disturbare il vicinato ed è persino arrivata a minacciare una delle mie figlie. Mi creda: qui la situazione è diventata insostenibile». La famiglia, che abita nella zona centrale di Ligugnana, da tempo è costretta a vivere nell'ansia. Anche perché, in più occasioni, l'anziana non si è fermata nemmeno di fronte al fatto di essere ripresa da una telecamera del sistema di sorveglianza. Come è accaduto domenica.

Sono appena passate le sette quando la famiglia, che abita in uno dei condomini della frazione, viene svegliata di soprassalto. «Ho sentito dei colpi fortissimi racconta l'uomo che hanno attirato l'attenzione anche di altre persone. Mi sono affacciato alla finestra e ho visto la donna che, con una mazza di ferro, stava colpendo violentemente la mia macchina. Dal balcone ho urlato, pensando che si fermasse e invece niente. Ha continuato ancora, sferrano altri cinque colpi alla carrozzeria e ai vetri, mandandoli in frantumi: una scena raccapricciante». Anche la compagna tenta di fermarla. Scende velocemente le scale del condominio, ma l'anziana, rivoltandosi contro, la fa scappare. «A quel punto prosegue abbiamo chiamato i carabinieri».

L'APPELLO

Le ruggini sarebbero cominciate lo scorso anno da un rimprovero: «la mia compagna, avendo una bimba piccola, le aveva chiesto di non disturbare negli orari di riposo». Invece, da quella volta è iniziato un calvario, che è culminato con il danneggiamento ripetuto della macchina. «Per una settimana afferma l'uomo abbiamo un'auto sostitutiva per muoverci. Poi, però, saremo a piedi. Chiedo che qualcuno possa intervenire, possa fare qualcosa: questa situazione è insostenibile».



