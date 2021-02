Cortina, esce di notte con il deambulatore e cade: 91enne muore assiderata in strada

E' uscita di casa con il suo deambulatore nella notte, ma dopo una caduta accidentale non è più rientrata. È morta assiderata vicino all'abitazione. Ilda Verocai, 91enne di Cortina (Belluno), è stata trovata senza vita questa mattina, 2 febbraio, verso le 5 in una contrada di Cortina dove era residente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Cortina, intervenuti sul posto per i rilievi, la donna scendendo di casa autonomamente nella notte, camminando col deambulatore, cadeva a terra accidentalmente perdendo la vita presumibilmente per assideramento. Si è trattato di un incidente senza responsabilità e la salma dell'anziana è già a disposizione dei familiari.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, sola e quasi assiderata in strada: anziana salvata dai vigili... ITALIA Anziana trovata morta in casa la vigilia di Natale NEWS Strage di anziani a Lanuvio, la disperazione di una figlia:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA