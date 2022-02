Antonio Tisci (direttore Arpa Basilicata) positivo al Covid ma si presenta in ufficio, denunciato e sospeso

Bufera sul direttore dell'Arpa Basilicata che si è presentato in ufficio pur essendo positivo al coronavirus. Ora è stato sospeso dalle sue funzioni Antonio Tisci, direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata ed esponente di Fdi, che ieri è stato denunciato dai Carabinieri del Nas perché trovato in ufficio nonostante fosse positivo al Covid.

APPROFONDIMENTI AMBIENTE Foto L'AQUILA Stefania Pezzopane positiva al Covid: «Ho sintomi e... IL CASO Covid, nuova variante misteriosa trovata da scienziati Usa nelle... LAZIO D'Amato positivo al Covid. L'assessore della... LAZIO Lazio, scatta il piano Novavax: pronti 15 hub. A chi è...

D'Amato positivo al Covid. L'assessore della sanità del Lazio: «Niente febbre, solo un po' di mal di gola»

La decisione è stata presa con una nota dal Presidente della Regione, Vito Bardi, al termine della riunione della Commissione di disciplina. In un comunicato è specificato che «la dirigenza dell'Arpab è assunta dall'attuale Direttore tecnico scientifico facente funzioni, Achille Palma» e che «entro 15 giorni Tisci potrà presentare le sue eventuali controdeduzioni».