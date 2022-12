Antonio Panzeri, sequestrati 17mila euro nella casa di Bergamo. La Corte: «Moglie e figlia si possono consegnare al Belgio»

Sono stati sequestrati contanti per una somma di 17 mila euro nell'abitazione della famiglia Panzeri a Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo. L'operazione della Guardia di Finanza è scattata ieri in tarda serata. Il denaro è stato trovato nel corso delle perquisizioni effettuate in esecuzione di un ordine di investigazione europea nell'ambito dell'inchiesta di Bruxelles per presunte tangenti da parte di Qatar e Marocco, in cambio di una sponda politica all'Europarlamento.

Nella casa al momento si trova agli arresti domiciliare la moglie di Panzeri, Maria Dolores Colleoni, destinataria insieme alla figlia Silvia di un mandato di arresto europeo. «Non appaiono sussistere cause ostative alla consegna» al Belgio, ha scritto, in merito, il giudice della Corte d'appello di Brescia Anna Dalla Libera nel provvedimento di convalida dell'arresto di Colleoni e Silvia Panzeri. Le due donne sono accusate di corruzione, riciclaggio e associazione per delinquere per fatti commessi dal 1 gennaio 2021 all'8 dicembre 2022.

Tarabella si autosospende, Arena lascia

Marc Tarabella si è autospeso dal gruppo dei Socialisti e Democratici. Lo si è appreso al termine della riunione dello stesso gruppo. In questa sede Andrea Cozzolino ha reso noto di rinunciare all'incarico di coordinatore del gruppo per le emergenze. Un passo indietro anche da parte di Maria Arena, l'eurodeputata italo-belga dei socialisti europei: «A seguito delle rivelazioni di sospetti di corruzione legati al Qatar ed al Parlamento europeo, ed alla perquisizione di uno dei miei assistenti nel contesto di questo caso, ho deciso che non presiederò più temporaneamente le riunioni del sottocomitato peri Diritti Umani del Parlamento europeo», ha scritto via twitter.

Metsola: «Siamo sotto attacco»

La presidente dell'europarlamento Roberta Metsola ha dichiarato in apertura della sessione plenaria a Strasburgo di essere decisa «a rafforzare quest'istituzione. L'Europarlamento è sotto attacco, la democrazia europea è sotto attacco«. Metsola si è riferita ai tentativi di interessi esterni al parlamento e di stati non Ue di condizionare le decisioni degli eurodeputati. Ha poi indicato che la relazione sulla liberalizzazione dei visti con Qatar e Kuwait è stata rinviata alla commissione e che sarà attivata la procedura per la decadenza da vicepresidente di Eva Kaili, la deputata socialista greca arrestata in flagrante».

Matsola ha poi detto che «mentre possiamo sempre cercare di aumentare i deterrenti e la trasparenza, ci sarà sempre qualcuno per il quale un pò di denaro vale sempre il rischio, ciò che è essenziale è che queste persone capiscano che verranno catturate: sono tempi difficili per tutti noi, ma sono convinta che se lavoriamo insieme possiamo uscirne rafforzati«. Metsola ha detto poi di essere 'profondamente delusa, ai soggetti maligni, nei paesi terzi, che pensano di potersi comprare il futuro, che pensano che l'Europa sia in vendita, che pensano di potersi impadronire delle Ong, permettetemi di dire che troverete questo Parlamento fermamente sulla vostra strada».