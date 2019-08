Morto a Roma Antonio Marini, pm antiterrorismo

È morto a Roma Antonio Marini, magistrato di lungo corso con una carriera legata alla lotta al terrorismo . Alla Procura di Roma per oltre 20 anni ha seguito le più importanti inchieste in questo ambito, a partire dal 1978 quando è chiamato a occuparsi del rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. E c'è sempre lui a rappresentare l'accusa al processo contro le nuove Br per l'omicidio di Massimo D'Antona al processo contro gli anarco-insurrezionalisti. Marini è stato anche Pubblico Ministero nel processo sull'attentato a Giovanni Paolo II e come sostituto pg si era occupato anche della morte della studentessa universitaria Marta Russo. In pensione dal 2015, era malato da tempo.