Antonella Fragiello, morta di tumore l'ex finalista di Miss Italia: la mamma era deceduta per lo stesso male

Morta, all’età di 37 anni, Antonella Fragiello, modella napoletana arrivata in finale a Miss Italia: la donna è deceduta a causa di un tumore, lo stesso che le aveva portato via la sua mamma. A renderlo noto è Il Mattino.

Originaria di Casoria, la giovane e bellissima donna era arrivata tra le 100 finaliste del celebre concorso di bellezza nel 2004. Negli ultimi tempi stava combattendo contro un brutto male che non le avrebbe lasciato scampo e, a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni nella giornata di ieri, il suo cuore ha smesso di battere.

La 37enne sarebbe stata colpita da un tumore alle ovaie, lo stesso che avrebbe causato la morte di sua madre. La sua prematura scomparsa ha sconvolto la cittadina di Casoria e l’intera città di Napoli. I funerali si terranno oggi alle 12:00 nella chiesa di San Tommaso a San Pietro a Patierno. «Riposa in pace Antonella, in questo momento stai correndo nelle braccia della tua amata mamma, dai tanta forza al tuo papà e a tuo fratello. Ci stringiamo tutti al dolore della famiglia Fragiello, i miei amici Luigi Antonio», scrive sui social una sua amica.

«Anto non è possibile, mi hai lasciata anche tu. Sono distrutta. Mi hai lasciata con quell’abbraccio e con l’acqua della doccia che ti scivolava addosso mentre noi piangevamo. Tu che mi chiedevi di fare una preghiera per te ed io che ti dicevo che non ce ne era bisogno perché sarebbe andato tutto bene. Hai sofferto già abbastanza e ti meriti un po’ di serenità. Ti sei sposata, eri molto felice ma avevi paura, non te lo meritavi. Mi mancherai tantissimo, sarai l’angelo più bello», è il messaggio diffuso da un’altra amica.