Mercoledì 13 Luglio 2022, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 12:07

«Io sono a due voli cancellati con Wizz Air in un mese». Per chi parte in aereo continuano i disagi, come testimoniano i commenti sui social. «Hanno più volte cambiato l'orario, prima alle 7, poi alle 7.30, poi 8, poi 9.30», scrive l'account @duomadeinitaly su Tiktok. Le ragazze erano dirette a Mykonos con un volo lowcost da 15€. «Cancellato anche il mio per la Sardegna», aggiunge un altro utente. Il rischio che non si parta è alto. Anche perché è stato confermato lo sciopero di domenica prossima di piloti e assistenti di volo di Ryanair.

Voli, come annullare con Wizz air

Tre le compagnie con più problemi ci sono ai primi posti le low cost. In questo periodo sono continue le segnalazioni di voli cancellati o che cambiano orario con Wizz Air, Easyjet e Ryanair. E così chi deve partire per le vacanze sta pensando a rinunciare. Su Tiktok sono centinaia gli utenti che scrivono «annullo». Ma non con tutte le compagnie è possibile.on Ryanair, una volta che il volo è operativo e non ha un ritardo superiore a 5 ore, non è possibile ottenere un rimborso. Non si può quindi cancellare.

La penale da pagare

Diverso è il caso di Wizz Air. Ci sono però dei costi. La penale di cancellazione varia a seconda del numero di giorni che mancano alla partenza e viene addebitata per passeggero e per volo. Sul sito è indicato che in caso si chieda la cancellazione più di 14 giorni prima della partenza, la penale di ‎65,00 € per passeggero. Mentre entro 14 giorni dalla partenza la tariffa per prenotazione posto di ‎83,00 € per passeggero.

Wizz Air DELAYED again! Were you on flight W65786 on 12th July 2022 from Malpensa Airport to London Gatwick Airport? Dont delay make them pay! #travel #flightdelay #London #Milan #WizzAir Claim Now: https://t.co/XPcVjySgoP pic.twitter.com/S76NH0s14s — Flight Delay Claim (@ClaimDelay) July 13, 2022

Se invece la cancellazione viene effettuata più di 14 giorni prima della partenza, al passeggero spetta il rimborso totale della tariffa al netto della penale di cancellazione e del recupero dei vantaggi del WIZZ Discount Club. Se la cancellazione viene effettuata entro i 14 giorni che precedono la partenza del volo, il passeggero ha diritto al rimborso della tariffa totale al netto della tariffa di prenotazione del posto, del recupero dei vantaggi del WIZZ Discount Club e di altri servizi.