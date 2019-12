Test scientifici sugli animali, lo stop slitta di altri due anni: animalisti infuriati

I test di droghe sugli animali proseguiranno per altri due anni. Il decreto Milleproroghe arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri con la novità dello slittamento, dal 2020 al 2022, dello stop alle sperimentazioni (compresi gli studi sui trapianti di tessuti o organi da animale a uomo) che, tra l'altro, riguardano anche alcol e tabacco.

Lo scopo del rinvio, si legge nella bozza del provvedimento composto di 37 articoli all'esame di Palazzo Chigi, «è quello di dare il tempo agli scienziati di studiare metodi alternativi all'utilizzo degli animali».

La scelta del governo ha indispettito Loredana De Petris (Leu), presidente del gruppo Misto del Senato, e portavoce dell'appello firmato da 200 scienziati per fermare la proroga di una sperimentazione «tanto crudele quanto fallimentare».

Intanto slittano di 6 mesi, dal prossimo aprile ad ottobre 2020, anche le norme sulla class action: la riforma prevede che al processo civile telematico possa partecipare direttamente il cittadino e il rinvio sarebbe dunque motivato dalla necessità di dare tempo al ministero della Giustizia di adeguarsi. Buone notizie per chi punta invece a pensionare vecchi motorini per sostituirli con scooter ibridi e elettrici. Conferma degli incentivi nel 2020: motorini o scooter rottamati dovranno essere Euro0-Euro3 e il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3mila euro.

La norma prevede che l'incentivo previsto con la manovra del precedente governo sia esteso anche per gli acquisti effettuati nel 2020. Tra le altre novità il rinvio al 30 giugno 2022 dell'obbligo di rispettare le norme antincendio per gli alberghi nelle zone colpite da terremoti.

La segnalazione certificata di inizio attività parziale (Scia) dovrà però essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco entro il 31 dicembre 2020. Tra i territori interessati ci sono quelli colpiti dal terremoto del Centro Italia nel 2016 e nel 2017 e i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia. Infine, altra novità, la regia dell'identità digitale (Spid) passa dall'Agid a PagoPa, la società pubblica dei pagamenti digitali, con il coordinamento del ministero dell'Innovazione: i Pin unici saranno erogati dallo Stato e gratis per i cittadini.

