Anica Panfile trovata morta nel Piave: sul corpo della 31enne trovate delle ferite, ma la causa del decesso è un mistero

SPRESIANO - E' stata trovata morta stamane alle 11 circa Anica Panfile, cittadina rumena di 31 anni scomparsa venerdì scorso dopo essere uscita dal lavoro. Ma le cause della morte della giovane sono ancora avvolte nel mistero. Quando è scomparsa Anica indossava una tuta grigia e scarpe sportive rosa.

Il ritrovamento

A Spresiano (Treviso), in via Barcador, un pescatore ha segnalato un cadavere semisommerso in corrispondenza dell'ansa del fiume Piave.

Le indagini

La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo alcune indiscrezioni, ancora da verificare, il cadavere presenta ferite.