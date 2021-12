Angelo Burzi, morto suicida l'ex assessore regionale torinese: tra i fondatori di Forza Italia in Piemonte

Tragedia il giorno di Natale. È morto a Torino l'ex assessore regionale Angelo Burzi, una delle figure di spicco del mondo politico piemontese nell'area del centrodestra. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un suicidio. Burzi si sarebbe esploso un colpo di pistola alla testa. Ai carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti, l'arma risulta regolarmente denunciata.

La carriera

Nato a Torino il 28 agosto 1948. Laureato in Ingegneria elettrotecnica, dirigente d'azienda e imprenditore. Tra i fondatori del movimento Forza Italia in Piemonte, ne è stato coordinatore per la provincia di Torino dal 1994 al '95. Eletto nel 1995 in Consiglio regionale nella lista maggioritaria, è stato capogruppo di Forza Italia sino al maggio '96 e poi presidente della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale sino al maggio '97, quando è stato nominato assessore al Bilancio e al Personale. Rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale) nella circoscrizione di Torino con 9.097 voti di preferenza. Nella VII legislatura è stato, fino all'11 marzo 2002, assessore regionale al Bilancio e Finanze, Personale e sua organizzazione, Patrimonio, Politiche per l'efficienza, Controllo di gestione, Legale e contenzioso, Società partecipate.

Le reazioni

«Ho appreso della tragica scomparsa di Angelo Burzi. Sono vicina ai familiari, ed a chi gli è stato vicino in questi anni. A loro esprimo sentite condoglianze ed i sentimenti del più profondo cordoglio». Così il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.