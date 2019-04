​Angela torna a casa: festa a Trapani per il rientro della ragazza ferita a gennaio a Parigi

Angela finalmente è tornata a casa. «Ma siete pazzi, c'è anche un concerto per me». Angela Grignano, la ragazza di 25 anni, rimasta ferita lo scorso 12 gennaio a Parigi in un'esplosione in Rue de Trévise, ieri a tarda sera è rientrata a casa, accolta da una folla in festa. Davanti alla sua abitazione, a Xitta, frazione a 5 chilometri da Trapani, musica, palloncini e una serie di affettuosi abbracci. A portare il saluto della città il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. «Te l'avevo detto che sarei tornata, ed eccomi qua», ha detto Angela rivolgendosi alla nonna in lacrime.

La giovane, ballerina laureata in Scienze e arte dello spettacolo alla «La Sapienza» di Roma, nell'autunno scorso si era trasferita a Parigi e lavorava all'Hotel Ibis. Nell'esplosione del 12 gennaio riportò gravissime ferite alla gamba sinistra, al punto di aver rischiato l'amputazione dell'arto. Una serie di interventi di chirurgia vascolare hanno evitato il peggio. Adesso, dopo un altro intervento programmato per le prossime settimane, l'attende una lunga riabilitazione, nella speranza di poter tornare a danzare.



