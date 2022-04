Andreea Alice Rabciuc scomparsa a Jesi, il fidanzato indagato per sequestro di persona

Il fidanzato di Andreea Rabciuc, la 27enne di cui si sono perse le tracce dal 12 marzo scorso, è stato iscritto in serata nel registro degli indagati dal pm di Ancona Irene Bilotta. Per Simone Gresti - questo il nome dell'uomo -, 43 anni, il reato ipotizzato è sequestro di persona. Stamane era stato convocato in caserma dai carabinieri di Jesi come persona informata sui fatti e per notificargli il decreto di sequestro dell'auto, del cellulare, di un tablet e di vestiti. L'iscrizione è un atto dovuto a garanzia dell'indagato, che potrà partecipare agli accertamenti tecnici che la magistratura disporrà a partire dalle prossime ore.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto IL MISTERO Il cadavere nel Po non è Andreea IL GIALLO Diffuse le foto degli abiti per identificare la vittima LA STORIA Lucia Menghini morta in Giordania, i genitori di chi guidava il...

Tre persone ascoltate dai carabinieri

Tre le persone che erano state sentite oggi pomeriggio come persone informate sui fatti, che hanno visto Andreea per l'ultima volta: il suo fidanzato e una coppia, con cui la ragazza e il suo compagno avevano trascorso la notte nelle campagne di Montecarotto, in un'area (oggi posta sotto sequestro con tanto di sigilli), dove si trovano un casolare diroccato e una roulotte. Il magistrato è rimasto in caserma fino alle 15 circa. Andreea si era allontanata a piedi tra le 6 e le 7 del mattino, secondo quanto avevano riferito i tre, dopo un lungo, violento litigio con il fidanzato, al quale era rimasto il telefono cellulare della donna. Il pm Bilotta ha aperto nei giorni scorsi un fascicolo contro ignoti, dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla madre della ragazza. In passato Andreea si era già allontana da casa altre volte.

Le ipotesi sulla scomparsa

Stamane è stata sequestrata l'auto del fidanzato e sono stati posti i sigilli all'area intorno ad un casolare e ad una roulotte nel territorio di Montecarotto, dove Andreea aveva trascorso la serata tra l'11 e il 12 marzo con il compagno e altri amici. Sino a poco tempo fa si era ipotizzato per Andreea un allontanamento volontario, anche se gli appelli lanciati dalla madre (con cui abita a Jesi) e dallo stesso compagno via social sono caduti nel vuoto. Successivamente il suo caso era stato collegato al ritrovamento del cadavere mutilato in un borsone nel fiume Po a Occhiobello (Rovigo), ma poi era stato escluso che il corpo potesse essere il suo.