Andrea Silvestrone morto insieme ai figli sulla A14, il 12enne Diego è stabile ma «in condizioni critiche»

Risultano ancora «critiche» la condizioni cliniche del 12enne di Montesilvano (Pescara) ricoverato, ancora in «prognosi riservata» ad Ancona presso la Rianimazione pediatrica dell'ospedale materno infantile Salesi dopo l' incidente in A14 in cui sono morti il fratello 14enne, la sorella di 8 anni, e il padre dei tre ragazzini, Andrea Silvestrone, 51 anni, tennista paralimpico. Lo scrive nel bollettino medico il direttore Sod Anestesia e Rianimazione Pediatrica, dott. Alessandro Simonini.

«Il bambino è giunto cosciente e ha raccontato gli eventi», si legge in una nota che dà comunque conto di «condizioni cliniche che al momento si mantengono stabili e soddisfacenti sul piano emodinamico, respiratorio e metabolico. Il paziente è sedato e in ventilazione meccanica, sottoposto a terapia antibiotica per la prevenzione di possibili complicanze infettive; eseguite emotrasfusioni». «Al momento non vi è indicazione chirurgica per le lesioni emorragiche cerebrali che saranno monitorate con controlli Tc. - riferisce ancora la Rianimazione Pediatrica - Attualmente il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio dove è sottoposto a intervento chirurgico ortopedico. Nella mattinata di domani il paziente sarà sottoposto a intervento chirurgico maxillo-facciale».