Andrea Piovan, voce de “Il viandante” per il disco-libro “L’amore dietro ogni cosa”

A distanza di poco più di quattro mesi dalla release di "Racconto d’inverno", quarto singolo estratto dal concept album per la New Music International intitolato "L’amore dietro ogni cosa", Andrea Crimi canta Simone Di Matteo, che vede lo scrittore e giornalista pontino Simone Di Matteo debuttare in musica al fianco del cantautore torinese Andrea Crimi, ecco che arriva “Il viandante”, bonus track della raccolta che vanta la partecipazione di Andrea Piovan.

Primo disco tratto da un'opera letterararia

Voce narrante ufficiale di Rete4, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso e di numerosissimi documentari di National Geographic, Piovan va ad aggiungersi al già fitto corollario di artisti che hanno contribuito a rendere L’amore dietro ogni cosa, primo disco al mondo integralmente concepito a partire da un’opera letteraria, un progetto decisamente sui generis. È lui, infatti, a dare voce al viandante, personaggio cardine della raccolta antologica di Di Matteo che ora trova il suo spazio in musica. Una figura emblematica, all’apparenza così diversa e in sostanza così uguale all’autore stesso del libro, i cui sentimenti trovano una rinnovata forza proprio nell’interpretazione del noto doppiatore e attore. Una performance che gli spettatori avranno il piacere sia di vedere che di ascoltare.

Non a caso, a partire dal 18 ottobre, è disponibile on line quello a tutti gli effetti può essere definito un cortometraggio, girato nella splendida cornice del Lago di Cernobbio con la supervisione alla regia di Bruno Trombetta e la produzione di Modo Agency, che accompagna il brano. In particolare, la clip vede l’attore Andrea Candeo, protagonista dei vari episodi in canzone, che poi ad altro non corrispondono se non ai capitoli dell’antologia, vestire i panni dell’errabondo pellegrino di cui Di Matteo scrive, mentre, in sottofondo, un magistrale Piovan dà voce al suo io interiore per mezzo delle parole impresse nero su bianco tra le pagine del libro da cui tutto ha avuto inizio.

