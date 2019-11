Ancona, trovata ragazza morta in mare: è un'irlandese di 30 anni

Il corpo senza vita di una ragazza 30enne di origine irlandese è stato trovato in mare verso le 4.20 nei pressi del cantiere navale Palumbo Superyachts - Isa di Ancona nella zona che, a nord del porto storico, precede quello turistico. Il cadavere è stato notato da alcune persone ed è stato poi ripescato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause della morte e sul posto è atteso il pubblico ministero che verosimilmente disporrà gli accertamenti del caso. Sono intervenuti anche i pompieri di Ancona centrale e distaccamento porto, oltre ai sanitari della Croce gialla, automedica del 118 e alla capitaneria di porto. © RIPRODUZIONE RISERVATA