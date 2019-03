​Ancona, donna di 72 anni si uccide nel cimitero davanti alla tomba dei genitori

Tragedia in provincia di Ancona. Una donna si è uccisa oggi nel cimitero delle Grazie a Senigallia, impiccandosi a una scaletta di metallo davanti alle tombe dei suoi genitori. Gli operatori del 118 hanno tentato le manovre di rianimazione ma invano: non è stato possibile salvare la donna, una 72enne dell'entroterra senigalliese.

Nessun dubbio, secondo la polizia, che si tratti di un gesto volontario. Ancora sconosciuti i motivi: la donna si recava abitualmente al cimitero per ricordare i parenti defunti, in particolare i genitori morti ormai da oltre 20 anni, ma non erano mai stati notati comportamenti che potessero far pensare a una scelta così estrema e drammatica. La salma è stata restituita ai familiari.

