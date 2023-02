La cena di San Valentino finisce a pugni, un cliente colpisce il ristoratore (che reagisce): «Il servizio era troppo lento»

La scena è questa: ristorante pieno, una serata speciale visto che era anche San Valentino e nell'aria c'era tutta l'atmosfera che richiede una festa di questo genere. All'improvviso il magic moment viene spezzato dalle lamentele di due clienti, non soddisfatti del servizio («pessimo e lento») e della qualità del cibo. Dalle lagnanze agli insulti è stato un attimo: i due avventori hanno iniziato ad offendere la figlia del titolare e i camerieri che si trovavano nella stanza.

A quel punto è intervenuto direttamente il titolare del ristorante di Ancona, con l'intento di placare gli animi. Inutilmente. Uno dei due clienti ha afferrato una bottiglia d'acqua e l'ha lanciata contro il bancone del bar, colpendo un'altra bottiglia che è andata in frantumi. Il titolare si avvicina all'uomo per farlo calmare e per tutta risposta riceve un pugno sul viso: il proprietario del ristorante reagisce, lo colpisce e lo spinge distante.

A quel punto arriva la chiamata alla Polizia che interviene con una Volante: gli agenti riportano la calma e indentificano il cliente: un cittadino albanese di 50 anni che ha confermato di avere lanciato la bottiglia d'acqua arrabbiato perché - a suo dire - il titolare aveva posizionato il tavolo da lui prenotato in una posizione isolata rispetto agli altri commensali.

Un San Valentino di fuoco, che difficilmente dimenticheranno.