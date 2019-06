Ancona, tragedia al porto: il cavo d'ormeggio si spezza e colpisce operaio: muore 33enne

ANCONA – Grave incidente al porto: muore un operaio di 33 anni.

Il tragico infortunio è avvenuto questa mattina poco dopo le 7 alla banchina 23, dove un giovane addetto è stato colpito al collo da un cavo di ormeggio che si è improvvisamente spezzato. Immediato il soccorso da parte degli operatori del 118 e della Croce Gialla, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare la morte del 33ennne italiano. I militari della capitaneria sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica della tragedia. Ultimo aggiornamento: 10:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA