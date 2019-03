Anarchici occupano ex scuola elementare a Torino: «E' solo la prima tappa»

Raid degli anarchici per occupare i locali di un'ex scuola elementare. Un gruppo di anarchici ha occupato a Torino, l'ex scuola elementare “Salvo D'Acquisto”, in via Tollegno 83. «Prendiamoci lo spazio per discutere, organizzarci e lottare», recita lo striscione appeso alla struttura. L'occupazione, dopo lo sgombero dell'Asilo di via Alessandria avvenuto il 7 febbraio da parte della polizia, è - annunciano gli anarchici - la prima tappa di una serie di iniziative di protesta annunciate in vista del corteo del 30 marzo.

LEGGI ANCHE: Torino, sgomberato il centro sociale Asilo. «Era base di un'associazione sovversiva». Contestati 21 attentati

«Dopo lo sgombero dell'Asilo di via Alessandria, abbiamo deciso di occupare l'ennesimo spazio vuoto di questo quartiere», si legge su un volantino distribuito dagli anarchici. «Abbiamo deciso di prenderci questo spazio in protesta contro un'amministrazione comunale che difende solo gli interessi dei ricchi e dei grandi privati della città - sostengono - E che, in questi anni, non ha fatto altro che svendere il patrimonio pubblico e che continua a sgomberare con la forza gli indesiderabili e chiunque osi contestarla. Siete tutti invitati a far rivivere i giardini e le strutture della scuola per farvi nascere qualcosa di concreto per opporci al futuro grigio che stanno disegnando per questa città»

© RIPRODUZIONE RISERVATA