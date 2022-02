Tornano gli "Amici Cucciolotti", le figurine che salvano gli animali: in edicola due album in regalo

Finalmente sono tornati gli "Amici Cucciolotti", le figurine che salvano gli animali e quest'anno l'album è un regalo. In edicola si può scegliere la versione preferita. Album classico, che si trova acquistando la confezione con la prima bustina. Speciale album libro con l'esclusiva copertina soft touch: si trova in regalo acquistando la confezione con le prime 8 bustine per riempire la prima ciotola di cibo.

In ogni confezione, oltre all'album, si trovano in regalo 1 portadoppie + 1 portacards + l'esclusivo tabellone di gioco delle cards (sul retro del copri copertina dell'album) per divertirsi e giocare avvincenti partite.

Ogni bustina contiene 6 figurine assortite + 1 nuovissima card! Si possono trovare anche i fantastici tatoo in regalo. E quest'anno c'è un'altra grande novità: lo staccafacile per staccare facilmente la figurina.

LE FIGURINE CHE MIGLIORANO IL MONDO

Aprire una bustina Amici Cucciolotti è come aprire la porta verso un mondo migliore, perché il mondo è il risultato delle azioni dell'uomo! L'album di quest'anno è dedicato alla bellezza della natura, che si manifesta attraverso gli esseri viventi che la abitano mostrando le loro meravigliose forme e colori. Il collezionista, figurina dopo figurina, viene coinvolto in un emozionante e appassionante viaggio alla scoperta degli animali più belli e speciali e delle curiosità più sorprendenti del mondo naturale che ci circonda.

La collezione di figurine Amici Cucciolotti 2022 è anche un'occasione per realizzare importanti iniziative a favore degli animali, dell'ambiente e dei bambini. Anche quest'anno, infatti, Pizzardi Editore sostiene l'Ente Nazionale Protezione Animali riempiendo milioni di ciotole per gli oltre 30.000 trovatelli accuditi ogni giorno dagli eroici volontari.

L'obiettivo del 2022 è superare il numero di ciotole riempite nel 2021 (oltre 5 milioni). Sul sito www.pizzardieditore.it si può vedere in tempo reale quante ciotole di cibo sono già state riempite cliccando sul Ciotolometro. Bastano 8 bustine per riempire una ciotola e in ogni bustina, oltre a 6 fantastiche figurine c'è anche una nuovissima Card da collezionare per divertirsi a giocare con gli amici.

«Ogni figurina - afferma Carla Rocchi, Presidente Nazionale Enpa - aiuta i nostri piccoli protetti ad avere una vita migliore e al tempo stesso sensibilizza generazioni di bambini e contribuisce a farne adulti consapevoli. Una formula rivoluzionaria che, nella sua semplicità, centra completamente l'obiettivo di coinvolgerli direttamente, comunicando il valore del rispetto per gli animali e per l'ambiente».

Prosegue anche la collaborazione con l'Università di Siena: le figurine Amici Cucciolotti mettono a disposizione del team di scienziati Plastic Busters il Catamarano Salvadelfini, un'imbarcazione attrezzata per la raccolta e l'analisi delle microplastiche che inquinano le acque del Mediterraneo e mettono in pericolo i delfini, le balene e gli altri animali marini.Infine, anche nel 2022 gli album e le figurine Amici Cucciolotti vengono distribuiti gratuitamente ai bambini ricoverati negli oltre 200 ospedali dove svolgono la loro attività i volontari della Fondazione Abio (Associazione per il bambino in ospedale) per regalare attimi di gioia e spensieratezza.