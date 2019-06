Amianto, allarme ONA: "2400 scuole e 350 mila studenti a rischio"

Ultimo aggiornamento: 14:33

(Teleborsa) - Ilè ancora molto presente inla Leggeche di fatto ha messo al bando l'amianto nel nostro Paese, lacontinua purtroppo a incombere sullaanche a causa delnelle. L'organizzazione è presente in tutte le regioni di Italia con sedi territoriali e ha organizzato unoattraverso il quale(per le bonifiche),(per la diagnosi, prevenzione e cura delle patologie asbesto correlate) e legale, per ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali INPS (prepensionamento), INAIL (rendita diretta e di reversibilità) e per i militari e i dipendenti del comparto sicurezza il riconoscimento di causa di servizio e vittima del dovere, e il risarcimento dei danni.ne ha parlato con, che è anche componente della neonatain materia di amianto istituita dale guidata dail magistrato, in pensione dal 2015, noto per sua attività principalmente rivolta ai settori del lavoro, della salute e dell'ambienteper le conseguenze del doping somministrato agli atleti"In Italia ci sono undi cui almeno. L'ONA ha segnalato la presenza di amianto in(stima 2012 per difetto perché tiene conto solo di quelle censite da ONA in quel contesto - la stima è stata confermata dal CENSIS al 31.05.2014). Esposti più die non docente; 1.000 biblioteche ed edifici culturali (stima per difetto perché è ancora in corso di ultimazione da parte di ONA);(stima per difetto perché la mappatura ONA è ancora in corso)"."La nostra(stima ONA), inclusi gli allacciamenti, con presenza di materiale contenenti amianto rispetto ai(tenendo conto che la maggior parte sono stati realizzati prima del 1992, quando l'amianto veniva utilizzato in tutte le attività edili e costruttive). Per evitare nuove esposizioni alla fibra killer e quindi il rischio di incidenza per nuovi cittadini vittime potenzialiun piano di prevenzione primaria, la sorveglianza sanitaria con dei controlli periodici, e la ricerca scientifica, per una maggiore efficacia delle terapie e cure (prevenzione secondaria). Devono essere(prevenzione terziaria), per permettere, oltre al ristoro dei danni, anche di valutare"Nel corso del recente convegno dello scorso 30 maggio, in collaborazione con il Cabbiamo aggiornato i dati già da noi resi pubblici in ordine al rischio amianto nelle scuole. Gli istituti censiti sonocon una esposizione di circaUna mappa del rischio che si aggiorna continuamente: il dato èe deve essere letto anche con riferimento agli impianti sportivi che in massima parteAlcuni dati significativi della presenza di amianto nelle scuole delivi compresi gli impianti sportivi al loro interno. Sono state censite 64 tonnellate di amianto compatto e 150 kg di amianto friabile nelle sole scuole del Lazio: stima per difetto"."Nella regione- precisa -rispetto ad una parziale mappatura,; oltre a esser, sempre nel 2005, in 251 impianti sportivi, poi ridotti a 60 a fine 2016.Nella regioneè stata censita la presenza di amianto friabile in 89 istituti scolastici e di ricerca, pari al 41,8%, e in 24 impianti sportivi, pari all'11,3% di quelli censiti. Nella regionenell'ambito degli edifici sottoposti a mappatura, è stato rilevato amianto in 395 di essi, dei quali 72 sono stati bonificati e 323 sono ancora da bonificare; per gli impianti sportivi, su un totale di 49 censiti, 14 sono stati bonificati e 35 rimangono ancora da bonificare. Abbiamo stimato che con un finanziamento di circaAttendiamo lo sblocco deiche il Governo ha stanziato per la sicurezza nelle scuole"."L'amianto è stato messo al bando solo nell'Unione Europea e in pochi altri paesi del mondo, e se ne producono ancoradi tonnellate ogni anno.come laIn più, gliche battono le bandiere degli stati che non hanno ancora posto al bando l'amianto continuano ad avere questi componenti tossiche. Si pensi ai ferodi dei freni dei velivoli, chefanno ovunque e sempre disperderein seguito alla riduzione allo stato pulverulento dei ferodi di amianto dei loro ceppi freno; e così ancora per le coibentazioni delle navi, in amianto floccato e/o friabile, che con il modo ondoso, e altre vibrazioni fanno disperdere le loro fibre all'interno dei locali, poi frequentati anche da ignari passeggeri e/o lavoratori. Si pensi ai portuali adibiti al carico e scarico dei materiali.L'ONA a suo tempo aveva già segnalato importazioni di amianto dall'India, ancora fino al 2013 e al 2014, circostanza confermata dal Governo. Per questi motivi, l'Osservatorio Nazionale Amianto ha chiesto e chiede al Governo gialloverde un intervento incisivo per la bonifica dei materiali di amianto, presenti ancora