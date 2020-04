AMenoDiUnMetro: l'appello lanciato da associazioni e case famiglia per aiutare i più fragili

ppello #AMenoDiUnMetro alle istituzioni Casa al Plurale, AGCI, Agevolando, Centro Astalli, CNCA nazionale e Federazione CNCA LAZIO, CNCM, Confcooperative Federsolidarietà, Forum Terzo Settore Lazio, Legacoopsociali Lazio, Rete Mb Lazio Mam&Co. Associazioni che hanno bisogno di sentire le Istituzioni schierate tutte insieme per proteggere le fasce più fragili della nostra società, consapevoli di questo importantissimo servizio che gli operatori sociali svolgono a nome e per conto di tutta la comunità. e sono centinaia gli operatori sociali che stanno portando avanti il proprio lavoro con forza, consapevolezza e, sicuramente, a meno di un metro di distanza. In piena pandemia Covid- 19, si prendono cura delle persone con disabilità , di minorenni, di madri con i figli in condizioni di fragilità, di anziani, di persone senza fissa dimora. Lo stanno facendo e continueranno a farlo. Per questo lanciano un abisogno di sentire le Istituzioni schierate tutte insieme per proteggere le fasce più fragili della nostra società, consapevoli di questo importantissimo servizio che gli operatori sociali svolgono a nome e per conto di tutta la comunità.

Per loro e per il personale che con loro opera, per continuare a fornire servizi già ora economicamente insostenibili,

Ci sono anche i più fragili in questa emergenza. Sono tutte le persone che vivono nelle case famiglia, nelle comunità alloggio: