Un'ambulanza stamani ha tamponato un'auto dei carabinieri e un militare dell'Arma è finito all'ospedale. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 11 in via Primo Maggio ad Ancona. L'ambulanza della Croce Gialla di Camerano, Comune in provincia di Ancona, ha tamponato l'auto dei carabinieri in servizio. Bilancio: un militare dell'Arma all'ospedale per politraumi.

Schianto del bus, Rosanna ha perso parte della gamba

Due schianti in pochi minuti: 3 feriti, grave un 24enne



Ultimo aggiornamento: 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA