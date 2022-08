Catania, marito torna dalla moglie e lascia l'amante: ma lei li accoltella

La polizia di Catania ha arrestato nei giorni scorsi una donna dominicana accusata di aver accoltellato due persone, marito e moglie. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stata emessa dal Gip presso il Tribunale del capoluogo etneo nei confronti della donna, accusata di porto abusivo di arma da taglio e di duplice tentato omicidio. La donna sudamericana e il marito della coppia erano stati amanti per diverso tempo.

Roma, ucraino accoltella un russo compagno di stanza in un istituto per poveri: «Siete solo degli invasori»

Amante la lascia per tornare dalla moglie ma lei li accoltella: le indagini

Le indagini sono partite il 31 luglio scorso, in seguito a una violenta aggressione avvenuta ai danni della coppia di coniugi da parte della dominicana. Gli elementi acquisiti dagli investigatori dimostrerebbero come la donna si sarebbe resa responsabile del tentato omicidio.

In particolare, si è accertato che l'aggressione sarebbe avvenuta mentre marito e moglie si trovavano nell'area di parcheggio fuori da un locale della città. Il delitto sarebbe da etichettare come "passionale". La ragazza straniera aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con l'uomo per diverso tempo, il quale aveva anche lasciato la moglie. Salvo poi ripensarci e tornare da quest'ultima. Ad essere colpita per prima, trafitta al torace con un coltello a serramanico, è stata la donna della coppia, poi le coltellate hanno raggiunto il marito, lasciandogli addirittura infilzata l'arma, così come raccontato dalla vittima, «nello stomaco».

Salerno, padre rifiuta relazione gay della figlia, accoltella lei e la ragazza. L'uomo ubriaco: «Morite insieme, sono pronto a farmi 30 anni di carcere»