Alvin arrivato a Roma, il lungo abbraccio con il padre e le sorelle: è ferito a un piede

Atteso dal padre e da tutti i familiari, Alvin Berisha, il bimbo di 11 anni di origine albanese è arrivato questa mattina alle 7 in Italia dopo essere stato rintracciato in un campo profughi per orfani in Siria. Appena sceso dall'aereo a Fiumicino è apparso sereno e sorridente, meno frastornato di quello che ci si poteva attendere. Zoppica leggermente, ma è una questione provvisario: nell'accampamento, in cui cercano di sopravvivere migliaia di orfani, si è ferito leggermente a un piede.

Alvin torna in Italia, il bimbo non parla più italiano: la madre lo ha portato in Siria nel 2014

Alvin torna in Italia, il piccolo portato nel Califfato dalla madre: la donna è morta in Siria

​Vestito con jeans, giubbotto blu ed un cappellino rosso, Alvin nello scalo romano ha trovato ad accoglierlo il padre e le due sorelle. La Polizia di frontiera ha proceduto il più in fretta possibile per il disbrigo delle formalità burocratiche e per le pratico di affidamento del minore al padre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA