L'alunno è «troppo maleducato»: sospeso dal servizio scuolabus per un mese

Un alunno delle scuole medie è stato sospeso per un mese dal servizio scuolabus per motivi disciplinari. Non sono bastati i richiami e nemmeno la presenza a sorpresa sul pullman degli agenti della Polizia locale, così è scattato il provvedimento deciso dal Comune di Garlate, centro della provincia di Lecco.



Altri cinque alunni sono stati ufficialmente richiamati sempre per motivi comportamentali e in caso di nuovi rilievi, rischiano lo stesso provvedimento. Non si tratta di bullismo, come ha spiegato il sindaco Giuseppe Conti, ma di maleducazione: urlava, saltava, si sdraiava sui sedili invece di sedersi. Il ragazzino sospeso potrà ritornare sullo scuolabus dopo le vacanze di fine anno ma il mese di sospensione non verrà rimborsato, come prevede il regolamento. Ultimo aggiornamento: 20:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA