L’accusa è delle più preoccupanti e insieme infamanti: un insegnante delle scuole primarie avrebbe pagato diverse bambine e ragazzine per fare sesso con lui. E proprio per questo motivo, l’uomo, professore e maestro in diversi istituti scolastici dell’entroterra apuano, è stato arrestato ieri dai carabinieri, dopo che gli era già stato notificato un provvedimento di sospensione cautelare dall’insegnamento. La comunità è sbigottita: tutti, da quelle parti, conoscono l’uomo. E fino a ieri non si sarebbero mai aspettati quello che emerge dai primi riscontri investigativi che ipotizzano la pedofilia.

L’inchiesta è partita dalla denuncia di una delle madri delle bambine coinvolte, quando la figlia le ha raccontato di alcuni incontri nell’abitazione dell’uomo, che sarebbero avvenuti sempre dopo la scuola. A questo punto, i militari hanno iniziato a fare i primi accertamenti, ascoltando anche altre presunte vittime.

Secondo quanto è emerso, durante una perquisizione nell’abitazione del docente sarebbero stati trovati molti riscontri sul cellulare come anche in quelli di alcune presunte vittime, elementi che tra avrebbero poi permesso di risalire alle altre. Con la scusa di «divertirsi assieme» e di guadagnare qualcosa in cambio di «piccoli giochi», l'uomo avrebbe infatto adescato alcune di loro, tutte sue allieve, tutte minorenni. L’indagato si trova ora in carcere: è accusato di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico, anche se non è ancora chiaro se le foto e i filmati siano il risultato di riprese effettuate proprio nella sua casa.

LA RICOSTRUZIONE

Tutto sarebbe partito dalle prime confidenze di una bimba alla mamma su quegli incontri in casa del professore. Chiede «strane cose», avrebbe detto la minorenne. Secondo gli inquirenti, il maestro pagava le bambine, se loro si dimostravano disposte a farle: denaro in cambio di giochi sessuali. Dopo un primo momento di disorientamento e incredulità sono arrivate alcune conferme da parte altre minori che, via via, aggiungevano particolari ai primi racconti.

Ed è arrivata la rabbia, insieme alla richiesta immediata di aiuto alle forze dell’ordine. Tutti volevano innanzitutto fermarlo. Così è partita la denuncia e le indagini. Quella che emerge dai racconti di genitori e ragazzini, e dai successivi riscontri degli inquirenti, si tratterebbe di una storia inquietante da qualsiasi parte la si guardi. Le testimonianze verbalizzate sono soprattutto di bambine e ragazzine delle scuole medie ma, sembra, ci siano stati tentativi di adescamento di minori anche più piccole.

L’assoluto riserbo che chiedono gli inquirenti - alle prese con una vicenda delicatissima e terrificante, qualora le circostanze emerse dovessero trovare riscontri definitivi - lascia spazio ai timori nelle famiglie coinvolte nella vicenda, oltre che in quelle che non sono state direttamente chiamate in causa ma hanno allieve nelle classi dove l'insegnante lavorava.

IL TARIFFARIO

L’uomo, secondo i primi elementi raccolti, sarebbe riuscito a tessere una fitta rete di contatti con decine di bambine, che convinceva ad andare in casa sua promettendo divertimento e denaro in cambio di “giochi“ particolari. Sembra avesse fatto addirittura un tariffario, una sorta di premi crescenti retribuiti in base a quanto loro gli concedevano. Pagava, dunque, se si facevano mettere lo smalto, se indossavano indumenti intimi, se si facevano fotografare.

E arrivava a proporre “giochi“ molto meno innocenti, secondo gli inquirenti. I dettagli su quello che succedeva in quella casa è coperto da uno strettissimo riserbo mentre le indagini continuano. Nell’abitazione dove le ragazzine si riunivano con il docente gli investigatori avrebbero trovato oltre ad alcune fotografie a sfondo pedopornografico, anche video in cui comparivano anche diversi oggetti erotici. Agli atti dell’inchiesta sarebbero finiti dunque audio e filmati, molti elementi che hanno portato il giudice a disporre la custodia cautelare in carcere per il giovane insegnante.