Treni, forti rallentamenti sull'Alta Velocità: ritardi fino a 300 minuti

Disagi e fortissimi ritardi per i viaggiatori dell'Alta Velocità, soprattutto nel nodo di Bologna. I ritardi, alle ore 21, superavano ampiamente i 50 minuti e in un caso (Italo 8920, in viaggio da Napoli C.le a Venezia S.L.) superavano i 300 minuti. I disagi sarebbero dovuti a un problema tecnico che ha costretto un treno a fermarsi in linea.

Ecco i convogli interessati (i ritardi sono aggiornati alle ore 21): il Frecciarossa 9648 da Napoli C.le a Milano C.le ha un ritardo di 86 minuti, il Frecciarossa 9554 da Salerno a Milano C.le di 87 minuti, il Frecciargento 8526 da Roma Termini a Bolzano di 60, il Frecciarossa 9650 da Napoli C.le a Brescia di 103 minuti, il Frecciarossa 9563 da Milano C.le a Perugia di 40', il Frecciarossa 9444 da Napoli C.le a Venezia S.L. di 88 minuti, il Frecciarossa 9652 da Napoli C.le a Milano C.le di 98', Frecciarossa 9560 da Napoli C.le a Milano C.le di 76', Frecciargento 8552 da Roma Termini a Mantova di 75'.

Ultimo aggiornamento: 21:10

