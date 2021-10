Alpinisti bloccati sul Monte Bianco: dovranno bivaccare per tutta la notte sul ghiacciaio a 4.700 metri, uno è in ipotermia

Sabato 2 Ottobre 2021, 23:18 - Ultimo aggiornamento: 23:46

Ci sono tre alpinisti sono bloccati sulla via dell'Innominata, a 4.700 metri di quota sul Monte Bianco. Uno di loro è in ipotermia. La quota a cui si trovano, e il tipo di via sulla quale stanno salendo gli alpinisti, forse finlandesi, non permettono l'intervento di squadre via terra. È stato allertato il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) di Chamonix, per richiedere l'intervento di un loro elicottero abilitato al volo notturno, ma la missione non è possibile a causa del meteo sul versante francese.

Gli uomini del Soccorso alpino valdostano e il medico del 118 stanno cercando di stabilire un nuovo contatto con i tre alpinisti, ma le comunicazioni sono molto difficili. «Gli è stato detto - spiegano dalla Centrale unica del Soccorso della Valle d'Aosta - di tentare di raggiungere in autonomia il Bivacco Vallot. Domattina, se le condizioni meteo lo consentiranno, si tenterà una missione in elicottero». In questo momento al rifugio Vallot si registrano - 6°.

Il rifugio Vallot

Il rifugio Vallot si trova sulla cresta ovest del Monte Bianco, ai piedi della Bosse Inférieure, vicino all'osservatorio Vallot e a 2 ore dalla cima del Monte Bianco. È un rifugio per soli bivacchi di emergenza. È un luogo di soccorso per gli alpinisti in difficoltà (soprattutto quelli che lasciano le vie del sud del Monte Bianco). «Non è destinato all'alloggio regolare degli alpinisti che fanno domanda per il Monte Bianco», si legge sul sito del rifugio.